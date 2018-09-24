Политика Волкер озвучил страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

2018-09-24 21:30 378

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии.

«Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», – отметил он в интервью «Эхо Москвы».

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН. «То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности», – подчеркнул Волкер.