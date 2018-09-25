Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги

Во время посещения участка трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, которая входит в коридор Go Highway, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что через 5 лет Украина будет иметь современные дороги.
"Это часть реализации нашей стратегии – за 5 лет соединить все областные центры Украины. Подчеркиваю: украинцы имеют право ездить по хороших дорогах и будут ездить по качественным дорогам", - сказал Гройсман, сообщает "Урядовий портал".
Он сообщил, что наконец были соединены Львов и Тернополь, а на очереди Львов – Тернополь с Черным морем, а Черное море – с западным рубежом и с ЕС.
Согласно проекту госбюджета на 2019 год на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения будет выделено 13 млрд гривен.