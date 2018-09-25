Политика Госдеп: если Украина пожелает вступить в НАТО, Вашингтон не будет против

2018-09-25 21:30 348

Если Украина пожелает и будет выполнять все обязательства для вступления в НАТО, США никоим образом не будет делать препятствий для этого. Об этом в интервью изданию "Эхо Москвы" заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Этот вопрос обсуждался на недавнем саммите в НАТО. И мы еще раз подтвердили все те реформы, которые были сделаны в Украине", - заявил Митчелл, отвечая на вопрос, должна ли Украина быть частью НАТО.

По его словам, Украина в настоящее время не находится достаточно близко к членству.

"Но мы также признали, что там были проведены реформы в области обороны. Наша политика в отношении Украины такая же, как в отношении к другим. Мы не должны накладывать вето на желание любой страны вступить в НАТО. Если Украина пожелает и будет выполнять все обязательства для вступления в НАТО, то мы не будем этому никоим образом делать препятствий", - заявил помощник госсекретаря.

В то же время он не дал прямого ответа на вопрос о том, какой будет позиция США, если Украина при нынешней или иной власти попросит членства в Альянсе.

"Американская политика достаточно ясна. Мы поддерживаем желание и Украины, и Грузии стать членами НАТО. И это отражает естественное желание народов этих государств. И еще раз нужно сказать: этот вопрос должен быть адресован и народу Украины, Грузии. Затем сам альянс НАТО будет решать, могут ли эти страны стать членами НАТО или нет", - сказал он.