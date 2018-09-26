Политика Порошенко опять перед выборами обещает продать свой завод в Киеве

2018-09-26 12:45 150

Президент Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.

"Фонд Прайм Эссетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода Кузница на Рыбацком отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", – сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко напомнил, что в январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Roshen, в доверительную собственность Rothschild.

В апреле прошлого года менеджмент Roshen закрыл Липецкую кондитерскую фабрику в России и свернул производство. А в Крыму Севастопольский морской завод был конфискован РФ.