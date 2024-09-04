Экономика В Украине более чем на треть снизились объемы покупки валюты населением

2024-09-04 09:35

В августе 2024 года население продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,644 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,425 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 780,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты - 1,117 млрд долларов.

С начала года население купило в банках 7,136 млрд долларов.

Напомним, средний курс продажи доллара в Украине поднялся до 41,40 грн, курс евро остался стабильным на уровне 45,85 грн.