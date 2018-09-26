Мир Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста

2018-09-26 19:00 168

Российские депутаты поддержали продление для россиян пенсионного возраста на пять лет

Госдума РФ приняла во втором, основном, чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом обещанных президентом Владимиром Путиным послаблений на фоне протестов населения и падения рейтингов власти.

Как сообщает Reuters, "за" проголосовали 326 из 450 депутатов, 59 высказались против.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет с 55, для мужчин - до 65 лет с 60.

Обсуждение законопроекта длилось почти четыре часа. В начале парламентарии единодушно поддержали озвученные Путиным поправки, ключевая из которых - повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять лет вместо изначально предложенных восьми.

Помимо послаблений для женщин Путин предложил сохранить на переходный период льготы на недвижимость, землю, ЖКХ и проезд для граждан предпенсионного возраста. Также он предложил удвоить максимальный размер пособия по безработице, снизить трудовой стаж для желающих уйти на пенсию досрочно и установить наказание для работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста.

В июне правительство предложило постепенно с 2019 года повышать пенсионный возраст: для мужчин на пять лет - до 65 лет - к 2028 году, для женщин на восемь лет - до 63 лет - к 2034 году. Госдума в июле приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Инициатива властей вызвала протесты среди населения в десятках городов и привела к падению рейтинга президента и правительства.

Согласно опросу Фонда общественного мнения, почти 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста.