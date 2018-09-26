Политика Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой

2018-09-26 22:00 123

Президент подчеркнул, что "церковь должна быть одна – украинская"

Президент Петр Порошенко выразил твердую уверенность, что процесс принятия решения о предоставлении Украины Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви вышел на финишную прямую. Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке, во время встречи с украинской общиной, сообщает Укринформ.

"Я никогда не называл даты Томоса, и не буду ее называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в каждом государстве церковь должна быть отделена.

"Я полностью с этим согласен, особенно когда эта государство иностранное. Это наша задача – защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы – крупнейшая православная страна Европы", - сказал Порошенко. Он добавил, что "церковь должна быть одна – украинская".

Президент отметил, что украинцы ждали этого решения "не четыре, и не сто, а триста лет".

По его словам, Украина получила эту помощь. "И камнями у Путина в горле станет тот Крым, как они потеряли Украину для церкви московского патриархата", - сказал Порошенко.

Он также выразил уверенность, что настало время снять анафему и с гетмана Мазепы. "И это будет правильно для того, чтобы подчеркнуть, сколько украинский народ ждал этого", - отметил президент.

16 августа 2018 года Порошенко заявил, что после получения томоса Украиной нельзя допустить, чтобы пролилась хотя бы одна капля крови.