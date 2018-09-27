Политика Трамп сделал неожиданное заявление по денуклеаризации Северной Кореи

2018-09-28 09:12 249

Для Вашингтона не имеют значения сроки денуклеаризации Северной Кореи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, мы действительно собираемся сделать нечто чрезвычайно важное, но мы не играем со временем. Займет это два, три года или пять месяцев - ни имеет значения", - сказал Трамп.

Он также рассказал, что полученное им письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына является "просто замечательным". Это послание главе Белого дома привез президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, встречавшийся с Ким Чен Ыном несколько дней назад.

При этом Трамп не раскрыл никаких деталей о содержимом письма северокорейского лидера.

Напомним, ранее американский президент заявил, что скоро снова встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.