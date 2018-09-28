Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: в субботу пройдут дожди, в воскресенье - похолодает

2018-09-28 14:13 426

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в ближайший уикенд (29-30 сентября) в Украине пройдут дожди. При этом в некоторых областях ожидается переменная облачность, без осадков.

Так, в субботу, 29 сентября, в северных, центральных, а также западных областях Украины, кроме Луцкой и Ровенской областей, прогнозируются дожди. На юге и востоке страны ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура днем составит от +11°C до +20°C, ночью будет прохладнее - от +7°C до +12°C.

В Киеве в субботу также ожидается дождь, температура днем не более +15°C, ночью от +9°C до +11°C.

В воскресенье, 30 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +13°C до +20°C, ночью значительно похолодает, термометры покажут от +3°C до +12°C.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем до +15°C, ночью столбики термометров поднимутся не выше +3°C ... +5°C.