Украина Новый закон о таможне: что изменится на украинской границе

2018-09-30 10:30 408

 

29 сентября Петр Порошенко подписал закон о «едином окне» на таможне. Этот документ уменьшит количество контролирующих органов в официальных пунктах пропуска и в местах таможенного оформления продукции и транспортных средств внутри страны.

Данную информацию обнародовала пресс-служба главы государства.

Также этим законом внедряется механизм «единого окна» и оптимизация осуществления контрольных процедур при перемещении продукции через таможенную границу нашей страны. Эксперты уверены, что подписанный закон позволит улучшить экспортный потенциал Украины.

Помимо этого, новый закон уменьшит расходы субъектов ВЭД, которые занимаются экспортом товаров из Украины; снизит количество разрешительных документов, которые необходимо предоставить при таможенном оформлении товаров и их пропуска через границу.

Вместе с этим, будет снижено административное давление и финансовые затраты для украинского бизнеса из-за сокращения количества контролирующих органов, с которыми, в свою очередь, взаимодействуют субъекты ВЭД. В Раде также уверены, что благодаря закону будет снижен риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами и субъектами хозяйствования, которые желают провести товары через таможенную границу.

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