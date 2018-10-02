Украина КАРТА Прогноз погоды - Сегодня Украину накроют дожди, но снова немного потеплеет

2018-10-02 11:42 57

Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +22°C. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе страны ожидается выпадение осадков в виде дождя, днем воздух прогреется до +12°C...+17°C. На востоке также синоптики прогнозируют дожди, днем столбики термометра поднимутся до +21°C.

В центральных областях без осадков, температура воздуха днем до +20°C.

На севере Украины преимущественно дождливо, только в Киевской области ожидается сухая погода. Дневная температура составит +15°C...+18°C. На юге без осадков и теплее всего, здесь столбики термометра покажут до +22°C.

В Киеве 2 октября сильных осадков не предвидится. Дневная температура воздуха составит +16°C...+18°C.

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