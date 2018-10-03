Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют холодные осенние дожди

2018-10-03 14:13 219

Сегодня, 3 октября, на большей части территории Украины пройдут дожди.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, температура воздуха сегодня составит не более +22°C.

Так, на западе страны пройдут дожди, температура воздуха днем +11°C...+15°C. На востоке также пройдут дожди, днем воздух прогреется до +21°C.

В центральном регионе страны дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +14°C...+21°C.

На севере также дождливо, днем столбики термометра поднимутся до +11°C...+15°C. На юге дожди пройдут только в Запорожской области. В регионе традиционно теплее, здесь воздух прогреется до +22°C.

В Киеве сегодня также будет дождливо, днем термометры покажут от +13°C до +15°C. Ночью будет немного прохладнее - +9°C...+11°C.

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