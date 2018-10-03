Политика В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море

2018-10-03 17:30 204

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свою обеспокоенность тем, что Россия ограничивает доступ украинских судов в Азовское море.

"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море, когда движению украинских судов мешает российское присутствие в регионе. Также мешает и российское присутствие в Крыму, и активность, связанная с Крымским мостом", - сказал Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО.

"Ситуация в Украине, вокруг Украины, в Азовском море и в Крыму - это то, что мы всегда обсуждаем (с президентом Петром Порошенко - Прим. Ред.), и это те вопросы, в которых союзники НАТО всегда выражали Украине политическую и практическую поддержку", - добавил он.

Напомним, в сентябре Госпогранслужба Украины сообщала, что их российские коллеги задержали в Азове для досмотра более 150 судов. В ФСБ России меры по досмотру судов объяснили необходимостью усиления борьбы с международным терроризмом, контрабандой оружия, а также с браконьерством в экономической зоне России.

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