Политика Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов

2018-10-05 16:27 69

Как известно, в США закон один для всех. Особенно в том случае, когда речь идет об уплате налогов. На уклонение от таких выплат могут и будут судить как нищего, так и миллиардера. Не исключение даже президент страны.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу.

Как сообщает Bloomberg, американского лидера могут ждать санкции, как со стороны штата Нью-Йорк, так и со стороны города.

"Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города. Точка", – заявил де Блазио.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Ранее также сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

Еще по теме

Суд наложил арест на квартиру надежды Савченко на столичной Троещине

2018-10-04 13:42 492

В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море

2018-10-03 17:30 690

фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином

2018-10-03 15:46 750

Судья апелляционного суда Харьковской области Плетнев спонсирует страну-агрессора

2018-10-03 14:43 795

Еще новости в разделе "Политика"

Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов

2018-10-05 16:27 69

Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы

2018-10-05 14:13 228

Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса

2018-10-05 13:45 237

Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов

2018-10-05 11:15 315
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов 2018-10-05 16:27 69
Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы 2018-10-05 14:13 228
Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса 2018-10-05 13:45 237
Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов 2018-10-05 11:15 315

Лента

16:27 Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов
15:45 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива
фото 15:14 Пассажиры рейса Вена-Лондон сделали фото человека, идущего по облакам
14:46 C 2030 года в ЕС запретят продажи авто с дизельными и бензиновыми двигателями
14:13 Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы
13:45 Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса
13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени
фото 12:44 Хацкевич пояснил плохой результат в ЛЕ индивидуальными ошибками
12:16 В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть
11:43 Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях