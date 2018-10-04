Политика Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов

2018-10-05 16:27 69

Как известно, в США закон один для всех. Особенно в том случае, когда речь идет об уплате налогов. На уклонение от таких выплат могут и будут судить как нищего, так и миллиардера. Не исключение даже президент страны.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу.

Как сообщает Bloomberg, американского лидера могут ждать санкции, как со стороны штата Нью-Йорк, так и со стороны города.

"Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города. Точка", – заявил де Блазио.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Ранее также сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.