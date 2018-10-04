Украина Вступил в силу закон о "едином окне" на таможне, оформлять товары стало проще

2018-10-04 09:43 159

Сегодня в Украине вступил в силу закон № 2530-VIII о введении "единого окна" на таможне, который упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров.

Он обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли".

Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контролерах. Со своей стороны, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе "единое окно". (В документе формулировку "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").

На таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСАУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров в разных пунктах.

При временном вывозе из Украины культурных ценностей нужно будет предоставить разрешающие это документы.