Политика Рада узаконила воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!"

2018-10-04 10:44 99

На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9036, который предполагает введения военного приветствия "Слава Украине" и ответ "Героям Слава".

"За" проголосовал 271 народный депутат.

В строевом уставе ВСУ предусмотрели приветствие “Слава Украине!” и ответ "Героям слава!".

Кроме того, в уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины упорядочили ритуал поднятия государственного флага Украины. Отметим, согласно действующему законодательству, при вручении боевого знамени лицо поздравляет личный состав с его получением, а военнослужащие отвечают троекратным "Слава". Закон предусматривает, что при вручении знамени лицо поздравляет личный состав словами "Слава Украине!", а военнослужащие отвечают "Героям слава!".

При доработке ко второму чтению решили заменить слово "товарищ" словами "пан (пани)" в уставе внутренней службы ВСУ и строевом уставе ВСУ.

Также ввели изменения в закон о Нацполиции, согласно которым во время пребывания полицейских в строю на приветствие руководителя или старшего по специальному званию "Слава Украине" все полицейские, находящиеся в строю, отвечают "Героям слава". То же самое происходит при прощании.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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