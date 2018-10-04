Политика Рада сегодня продлила особый статус Донбасса чтобы обеспечить ввод миротворцев ООН

2018-10-04 14:15 183

На сегодняшнем заседании Верховная Рада 245 голосами продлила на год закон особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года.

В статье 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей слова "на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей заменить словами "со дня вступления в силу с учетом положений закона О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно", - указано в тексте закона.

Спикер Андрей Парубий заявил, что это решение позволит мобилизовать западных партнеров для того, чтобы продлить санкций против России.

Законопроект накануне внес на рассмотрение парламента и определил как неотложный президент Петр Порошенко.

В записке он указал, что документ направлен на "создание условий для проведения миротворческой миссии ООН в Донбассе" и, "в случае необходимости, для усиления санкционного режима" против РФ.