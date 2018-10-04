Политика Стало известно имя консула, которого Украина высылает из Берегово

2018-10-04 20:30 228

Министерство иностранных дел высылает из Украины консула по имени Дьердь Ваш.

Об этом сообщил "Европейской правде" на условиях анонимности венгерский дипломат.

По данным ЕвроПравды, дипломат по имени György Vass (транслитерируется как Дьердь Ваш) принимал участие в церемонии приведения к присяге венгерских граждан - на скандальном видео можно заметить его с бокалом шампанского в руках.

Это один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников, пояснил собеседник ЕвроПравды. Всего в венгерском диппредставительстве в Берегово аккредитовано семь консулов, включая руководителя консульского учреждения.

Официальный сайт консульства содержит упоминание о том, что консул по фамилии Ваш остается одним из дипломатов, которые там работают.

Заметим, что на снятом скрытой камерой видео, которое повлекло очередное обострение в отношениях Украины и Венгрии, основные этапы церемонии проводит не высланный консул, а женщина, личность которой ЕП неизвестна. В частности, именно она инструктирует закарпатцев, участвующих в церемонии, скрывать от украинских властей получение ими гражданства.

Собеседник ЕП воздержался от предположения относительно того, почему решение МИД Украины касается именно Дьердя Ваша. Выяснить это у МИД Украины также не удалось – Павел Климкин объявил, что украинская сторона не будет разглашать данные о высланном консуле.

Между тем, высока вероятность того, что женщина со скандального видео не аккредитована в Украине и, возможно, вообще не является дипломатом, а прибыла в Берегово из Будапешта специально для проведения церемонии приведения к присяге на верность Венгрии.

По крайней мере, среди консулов, указанных в качестве сотрудников диппредставительства, есть только одна женщина (заместитель руководителя представительства) и она не похожа на даму из видео.

Напомним, в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что один из консулов ​​Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

В ответ на это решение Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии.