Политика Кучма сказал, кто может заменить его в контактной группе по Донбассу

2018-10-06 11:30 444

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что его место в Трехсторонней контактной группе может занять советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

В то же время, по словам Кучмы, окончательное решение принимает действующий президент, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко, он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю — это мое мнение», — сказал он.

Кучма также выразил уверенность, что работа контактной группы продолжится: «Трехсторонняя контактная группа будет продолжаться. Ничего падать с неба не будет и мешать особо не будет. Главное, чтобы результаты мы получали, но… надежды мало».