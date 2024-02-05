Политика Кроме Залужного также могут заменить и Шапталу – источники

2024-02-05 16:48

 

Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

Источник: собеседники "Украинской правды" во властных кругах

Детали: Как сообщили УП несколько информированных собеседников и в команде президента, и в военных кругах, кроме замены главнокомандующего ВСУ в Офисе президента ведутся также консультации по смене начальника Генерального штаба.

Так, отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник отметил: "Из Генштаба еще уйдет Шаптала (генерал-мойор Сергей Шаптала – ред.). Все остальные – неопределенно".

"Все эти события (по замене Залужного и Шапталы – ред.) могут произойти посреди недели", – добавил другой информированный источник УП.

В Офисе президента также подчеркнули, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский говорил не только об увольнении Залужного, а о перезагрузке в различных секторах и обновлении различных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.

На вопрос Rai1 о возможной отставке Залужного Зеленский ответил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной", потому что для победы нужно "толкать всех в одном направлении" и не отчаиваться.

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