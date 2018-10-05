Политика Адвокат о Сенцове: Ему сказали, что из него сделают овощ

2018-10-06 14:00 246

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что российские врачи пообещали режиссеру, что из него сделают овощ, если он не откажется от голодовки.

Об этом Динзе рассказал в интервью "Медузе".

Юрист подтвердил слова Сенцова в письме о том, что к политзаключенному было "запланировано применение принудительного питания".

"Было запланировано. Ему дали время подумать. Если он не уйдет с голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление — его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить", - рассказал Динзе.

"И сказали, что из него овощ сделают. Овощ — это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата. То есть неизвестно, как он выйдет из голодовки — 50 на 50", - замечает адвокат.

Динзе отметил, что российское законодательство не позволяет проводить такое принудительное кормление.

"Нет, Европейский суд по правам человека, когда вмешался в голодовку Олега Сенцова, указал российской стороне, что принудительное кормление приравнивается к пыткам - и предостерег от этого. Но разве когда-то российскую сторону что-то останавливало, если они захотят что-то сделать?" - сказал защитник.

Динзе добавил, что не будет реагировать на российские действия юридически. По его словам, остается только наблюдать, сможет ли Сенцов выйти из голодовки.

Кроме того, адвокат подтвердил, что Сенцов хотел продолжить голодовку.

"Если бы ему не пригрозили принудительным кормлением, физической силой и тем, что из него будут делать овощ, он бы продолжил голодовку. Я так понимаю, что намерения врачей лабытнанговской больницы были достаточно серьезными. Это гражданская больница, городская", - пояснил защитник.

Также он рассказал о физическом и моральном состояние политзаключенного.

"Физическое состояние тяжелое — когда ему сделали УЗИ внутренних органов, ему сказали: "Вообще, как вы ходите? У нас люди с такими показателями внутренних органов — с разложением, с ишемией и так далее — на ногах не стоят, они лежат в реанимации". Моральное состояние — было видно, что ему достаточно тяжело дается это решение [о прекращении голодовки], потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата", - констатировал Динзе.

Сообщение о том, что Сенцов намерен прекратить голодовку, ФСИН РФ выпустил утром 5 октября, как раз в тот момент, когда адвокат приехал в колонию к своему подзащитному и сдал мобильный телефон, как этого требуют правила ФСИН.

Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По ее словам, то, что Сенцов прекратил голодовку, означает, что он в "критическом состоянии, практически за чертой".

Денисова отметила, что выход из голодовки - процесс более сложный и страшный, чем само голодание.

Омбудсмен призвала РФ сохранить жизнь Сенцова и предоставить ему высококвалифицированных специалистов.