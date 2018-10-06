Политика Климкин исключил двойное гражданство с Россией

2018-10-07 13:00 393

 

Глава МИД Украины готов рассматривать возможность уголовной ответственности за получение гражданства России.

В Украине при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта. Об этом в эфире UA:Харьков сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

В частности, он выразил уверенность, что Украине нужен новый закон о гражданстве. При этом легализация двойного гражданства имеет смысл для украинцев, которые проживают за границей, но хотят сохранить связь с Украиной.

Он также отметил, что к возможной уголовной ответственности за двойное гражданство следует относиться взвешенно.

"У нас у многих венгров и румын этнических есть двойное гражданство. Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность – они что, все по определению преступники? Но в отношении России и приобретению российского гражданства я абсолютно готов такую ​​возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться", – добавил Климкин.

Ранее Павел Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. По его словам, в стране десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран.

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