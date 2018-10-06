Мир Королева Елизавета II покинет Букингемский дворец на два года

2018-10-07 12:30 33

 

Королева Великобритании Елизавета ІІ на два года покинет свою резиденцию в связи с ремонтом Букингемского дворца, который стартовал еще в прошлом году. Об этом сообщает ВВС.

Дворец нуждается в капитальном ремонте, на который планируют потратить почти 500 миллионов долларов. В планах: изменить электропроводку и систему отопления, чтобы избежать опасности пожара или потопа.

Отмечается, что первые ремонтные работы начались в апреле 2017 года.

Также стало известно, что ремонт завершится 2027 году. Кроме этого подчеркивается, что план ремонта составлен таким образом, чтобы не мешать покою 92-летней королеве и ее 97-летнему супругу. Покинуть дом супруги должны у 2025 году - за два года до завершения ремонта.

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