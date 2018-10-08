Сегодня, 8 октября, на всей территории Украины прогнозируется небольшая облачность. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, днем столбики термометров поднимутся до +22°C.
В западных областях температура днем составит от +17°C до +22°C, ночью походолает до +8°C. На востоке страны температура днем от +18°C до +21°C, ночью от +5°C до +9°C.
В остальных областях днем до +21°C.
В Киеве сегодня также ожидается небольшая облачность, температура днем от +17°C до +19°C, ночью будет значительно холоднее - от +3°C до +5 °C.