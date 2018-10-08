Украина КАРТА Осенняя погода: сегодня днем будет тепло +22°C, ночью сильно похолодает

2018-10-08 12:13 120

Сегодня, 8 октября, на всей территории Украины прогнозируется небольшая облачность. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, днем столбики термометров поднимутся до +22°C. 

В западных областях температура днем составит от +17°C до +22°C, ночью походолает до +8°C. На востоке страны температура днем от +18°C до +21°C, ночью от +5°C до +9°C.

В остальных областях днем до +21°C.

В Киеве сегодня также ожидается небольшая облачность, температура днем от +17°C до +19°C, ночью будет значительно холоднее - от +3°C до +5 °C.

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