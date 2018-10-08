Политика В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ - основные вопросы, дебаты, повестка

2018-10-08 11:12 183

Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Продлится она до 12 октября.

Как сообщает Укринформ, в понедельник, 8 октября, будет объявлен победитель премии ПАСЕ по правам человека им. Вацлава Гавела. Одним с главным вопросов повестки дневного заседания станет обсуждение регламента принятия решений Ассамблеи, касающихся полномочий национальных делегаций и права на голосование.

Депутаты также проведут дебаты о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации среди мигрантов и диаспор.

Ассамблея обсудит проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

В рамках дебатов по общим вопросам планируется обсудить тему Совет Европы - организация в состоянии кризиса.

В повестке дня сессии также - обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию, под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

Обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций - запланировано на вторник, 9 октября. В качестве докладчика по этой проблеме выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер.

Доклад по этому вопросу включает "предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав, касающихся представительства и участия национальных делегаций, а также, касающихся прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.