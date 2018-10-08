Политика Незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко погнали по этапу

2018-10-09 13:16 156

Незаконно осужденного по фейковым обвинениям в РФ украинского журналиста Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания. 

"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.

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В комментарии Интерфаксу он уточнил, что Сущенко этапировали еще вчера. На данный момент официальной информацией Федеральной службы исполнения наказаний России по этому поводу нет.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным незаконный вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко.

Фейгин, которого в РФ лишили лицензии адвоката, заявил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

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