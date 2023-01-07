ВОЙНА В Украине Данилов назвал четыре этапа войны – Украина на предпоследнем

2023-01-07 17:00

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов называл четыре этапа полномасштабной войны. Украина, по его мнению, сейчас на предпоследнем – наступательная война.

Пост он обнародовал в своем Facebook.

Данилов описал, как мир менял свое отношение к украинской войне – от партизанского движения к победе.

«Январь 2022 года – партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin. Июнь 2022 года – оборонно-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab. 2023 год – наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное. Четвертый этап – война справедливости и возмездия», – написал секретарь СНБО.

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