Политика Глава СБУ заявил о беспрецедентных шагах для освобождения Сенцова и Сущенко

2018-06-25 14:12 117

Россия сознательно блокирует процесс освобождения заложников, потому Уофициальный Кив готов к беспрецедентным шагам.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления. Именно поэтому для нас имеет большое значение международная поддержка в этом процессе.

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Как отметил президент Украины, мы готовы идти на беспрецедентные шаги ради того, чтобы вернуть всех пленников домой как с территорий, которые оккупированы, Крым и Донбасс, а также с территории РФ", – сообщил глава СБУ Василий Грицак на совместной с МИД пресс-конференции.

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Напомним, с начала войны на Донбассе и по настоящее время с оккупированных территорий украинскими спецслужбами были освобождены 3 тысячи 224 пленника.

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