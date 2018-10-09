Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня днем будет тепло и сухо, вечером похолодает до +5°C

2018-10-09 14:45 87

Сегодня, 9 октября, на всей территории Украины прогнозируется небольшая облачность. Как сообщили в Гидрометеоцентре страны, температура сегодня днем поднимется до +22°C. 

В западных областях температура днем составит от +17°C до +22°C, ночью столбик термометра упадет до +8°C. На востоке и юге страны температура днем от +18°C до +21°C, ночью от +5°C до +9°C. В остальных областях днем от +13°C до +17°C.

В Киеве сегодня также ожидается небольшая облачность, температура днем от +13°C до +15°C, ночью будет прохладнее - от +6°C до +8°C.

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