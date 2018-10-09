Политика Спецслужбы Латвии обвинили Москву в кибератаках на свои оборонные ведомства

2018-10-13 12:31 150

Представители спецслужб Латвии обвинили Россию в совершении кибератак на латвийские министерства обороны и иностранных дел и на другие ведомства. 

"Кибератаки в Латвии проводились ГРУ в целях шпионажа. Самые частые атаки были направлены против государственных институтов, в том числе в секторах обороны и иностранных дел", - сообщает Reuters.

Как сообщило Бюро по защите конституции, в последние годы российская служба военной разведки ГРУ пыталась получить доступ к информации с помощью фишинговых атак против компьютерных сетей правительства Латвии.

Отмечается, что атак с целью повлиять на результаты недавних парламентских выборов не было.

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