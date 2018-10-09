Политика Российский следком готовит новые фейковые дела против украинских защитников

2018-10-13 13:28 126

Москва продолжает мастерить фейковые уголовные дела против украинских граждан. Российский следком открыл еще два дела против украинских военных якобы за обстрелы со стороны ВСУ на территории Донбасса.

Сайте российского ведомстваговорится, что Следственный комитет РФ открыл два дела по 1 ч. Ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По версии российского следствия, в сентябре текущего года украинские военные якобы обстреляли из артиллерии и тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры в с. Старомихайловка. В результате этого "обстрела" была ранена местная жительница.

Примечательно, что Следком РФ на протяжении уже нескольких лет продолжает открывать уголовные дела якобы по преступлениям, которые были совершены на территории Украины. В Генпрокуратуре Украины подсчитали, что таких дел уже несколько десятков.