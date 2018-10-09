Политика Ким Чен Ын неожиданно пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян

2018-10-13 15:03 255

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно пригласил Папу Римского Франциска посетить столицу своей страны - Пхеньян. 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

"Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - сообщает Reuters.

Известно, что КНДР и Ватикан на данный момент не имеют официальных дипломатических отношений.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей" и вскоре повторится.

На днях президент США Дональд Трамп объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

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