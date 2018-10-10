Политика Евробляхеры потеряли анонимность: Литва на год предоставила Украине доступ к базе данных

2018-10-11 08:11 48

Украина пыталась договориться с Литвой и Польшей о получении доступа к их базам автомобильных номеров. Для проверки законности пересечения украинской границы и нахождения на территории авто с их номерами.

Напомним, ранее таможенники и пограничники не могли противостоять автомобильным аферистам из-за недостатка информации.

Литва и Польша стали основными источниками поступления на территорию Украины так называемых "евроблях". Пока, что государство не может предоставить успешный и законный способ ввоза бывших в употреблении автомобилей. Поэтому, большинство владельцев таких авто нарушают закон.

Литва на год предоставила Украине доступ к базе данных, которую будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах, а также проверять, не находится ли авто в розыске.

"Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейские базы данных ... Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские или польские ", - говорит глава Госупогранслужбы Петр Цигикал.

Таким образом можно будет теперь не только проверять законность пересечения украинской границы европейскими автомобилями, но и взяться за владельцев евроблях, нарушающих закон.