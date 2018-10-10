Украина С 20 октября в Украине сильно похолодает - ожидается первый снегопад

2018-10-14 12:35 117

В ближайшую неделю в Украине будет сухая и относительно тёплая погода. Однако продлится это недолго, синоптики предупреждают, что уже с 20 октября в разных регионах страны может пойти снег.

"По нашим прогнозам, в ближайшие десять дней в Украине осадков не ожидается. Сухая и тёплая погода. Днём температура будет варьироваться от 13 до 18 градусов тепла на Юге, в Закарпатье – до 23 градусов выше нуля, – рассказывает метеоролог. – По климатическим данным, снег обычно выпадает на Покрову 14 октября, но в этом году такое маловероятно", говорит замначальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометеоцентра страны Наталья Голеня.

По ее словам, в каждом регионе снег появится в разные даты. Раньше – в Северо-Восточных областях, позже – на Юге. 

Ожидается, что в этом году снег выпадет в последней декаде месяца. Вполне вероятно, что с 20 по 25 октября Украину накроет снегом в равнинной территории.

 

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