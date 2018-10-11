Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет тепло и солнечно, но к вечеру похолодает до +4°C

2018-10-11 12:43 150

Сегодня, 11 октября, на всей территории Украины прогнозируется переменная облачность. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра страны, сегодня местами температура поднимется до +22°C.

В западных областях днем будет от +17 до +22 градусов, ночью столбик термометра упадет до +7°C.

На востоке и юге Украины температура днем также поднимется до +22°C, ночью будет холоднеее - от +5°C до +9°C. В остальных областях днем от +15°C до +18°C.

В Киеве сегодня также без осадков, температура днем от +16°C до +18°C, ночью ожидается не более +6°C.

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