Политика Ющенко публично подсказал Петру Порошенко, чего боится Путин

2018-10-11 15:13 171

Бывший президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 годы) принял участие в работе Балтийско-Черноморского форума. Он призвал к солидарному миротворчеству, подчеркнул необходимость создания единой системы безопасности в Европе, а также отметил огромную роль Украины в обеспечении мира на всем континенте.

Про уроки истории

- Интересно, складывается ли у кого-то ощущение, будто бы мы сейчас живем в октябре 1938 года?

Наверное, особенно подобные ощущения могут сложиться у присутствующих здесь представителей европейских стран.

В Европе за прошлое столетие прошли две мировые войны. Первая Мировая забрала 10 миллионов человеческих жизней, Вторая Мировая – 55 миллионов жизней, хотя счет всех этих потерь по-прежнему не окончателен. Отмечу, эти две войны начинались с маленьких конфликтов, которым на тот момент поначалу мало кто придавал особое значение.

Если говорить о Второй Мировой войне, то речь, конечно же, о «мюнхенских совещаниях» 1938 года, по результатам которых «великие страны» Европы сделали Гитлеру те уступки, о которых он просил. Ну, казалось бы, всего лишь сделать маленькие уступки злу, чтобы только это зло не стало еще бОльшим. А спустя год началась Вторая Мировая война.

От Балтии до Кореи

Сейчас на востоке Европы насчитываются шесть военных конфликтов, из которых один конфликт является горячим – война на украинском Донбассе.

Отсюда возникает закономерный вопрос: может, мы стали настолько плохими учениками, что даже забыли уроки недавнего прошлого? Всего 70 лет назад в Европе была аналогичная ситуация! И отмечу, до тех пор, пока мы не консолидировались (то есть в данном случае против Гитлера) нам пришлось понести наиболее тяжкие в нашей истории военные потери.

Сейчас, подчеркну нюанс, в каждом из этих шести конфликтов Европы оккупант – один. Это Россия.

Почему конфликт, который сейчас идет на Донбассе, называют украинским? Или почему конфликты в Абхазии и Южной Осетии называют «грузинским вопросом»? И разве конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье – это соответственно, азербайджанский и молдовский вопросы?! Это же неправда! Все это конфликты отнюдь не внутренние, не локальные.

Мы ранее неоднократно предупреждали о том, что события, которые сейчас происходят по всей Восточной Европе, уже привели к созданию пояса нестабильности. И этот пояс нестабильности имеет исключительно геополитическое измерение. Так что, речь не об украинском (молдовском, грузинском или азербайджанском) «конфликтах»…Это геополитический конфликт!

Хочу также подчеркнуть, что тот агрессор, о котором мы сейчас говорим, на самом деле не сильный. Потому что даже мощное ядерное оружие, которым он обладает – это не сила. На самом деле, сила – у нас.

Однако, у нас эта сила начинает появляться тогда, когда мы начинаем говорить солидарно, когда мы начинаем говорить одним голосом. Вот тогда нас становится миллионы и тогда мы начинаем управлять миром.

Чего боится Путин?

Нет, не автоматов или ракет. Путин больше всего боится, чтобы Европа не стала единой. Собственно говоря, он боится нашей единой позиции, когда мы станем четко называть зло злом, а на добро – добром. Так что, не нужно игнорировать конфликты, которые по площади кажутся небольшими.

Про кризис единства в Европе

Полвека назад великий немецкий канцлер Конрад Аденауэр сказал: в Европе должна быть одна единственная политика безопасности.

Сегодня Объединенная Европа в составе 29 государств пытается сформулировать концепт коллективной безопасности. И за предыдущие десятилетия этот концепт прошел через свое активное развитие. Убежден, до тех пор, пока мы в Европе не придем к единому знаменателю в политике безопасности, то будем продолжать блуждать в двух противоположных измерениях. Не могут в Европу принести мир одновременно Ташкентские или Брюссельские соглашения. В Европу мир принесет одна единая политика безопасности.

Сейчас Россия по объемам своей экономики меньше, чем Голландия. К тому же, это простая сырьевая экономика, где бюджет на 80% состоит из продаж нефти и газа. Нефть и газ, которые преимущественно, продаются в Европу.

Отсюда вопрос: понимают ли европейские потребители, что военный бюджет РФ на три четверти состоит из проданных Европу российских нефти и газа?

Понимают ли в Европе, что каждая тонна и нефти и газа, которую он покупает у РФ, это финансирование войны и оккупации Украины (Грузии, Азербайджана, Молдовы)?

Другими словами, это я все говорю к тому, насколько важно иметь четкую оценку той ситуации, которая с нами происходит.

Сегодня в Европе на практике сложилась такая ситуация, когда «одна половина» стран – аплодирует тому, что делает Россия. А «вторая половина» – угнетена этой самой политикой.

Подчеркну, та модель коллективной безопасности, которая была создана в Европе в 1975 году и оформлена Хельсинкскими соглашениями, сегодня – не работает. После того как на европейском континенте появился человек, который любит переставлять пограничные столбцы. На данный момент другой системы безопасности не создано.

Пример корейского единства

Хотел бы поставить в пример то, как сейчас проходит урегулирование конфликта на Корейском полуострове.

Перед нами конкретный пример, когда корейский народ стал солидарным – и на Севере, и на Юге – и начал говорить одним голосом: «Мы хотим единую нацию, мы хотим единую страну»…Вот на мой взгляд, это прекрасная цель!

Отмечу, на практике реализовать эту цель непросто, но вполне достижимо.

Пример народа Кореи четко демонстрирует всему миру: какими бы ни были испытания – когда есть единство, тогда есть и сила, способная реализовать нашу самую главную заветную цель – достижение мира.

Подготовил Игорь ШЕВЫРЕВ