Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет ясно и тепло, но к вечеру похолодает до +3°C

2018-10-12 11:12 228

Сегодня, 12 октября, на всей территории Украины прогнозируется переменная облачность.

По данным Гидрометеоцентра страны, температура днем достигнет +23°C.

В западных областях температура днем составит от +17°C до +23°C, ночью столбик термометра упадет до +7°C.

На востоке и юге страны температура днем поднимется до +20°C, ночью ожидается от +5°C до +9°C. В остальных областях днем от +15°C до +18°C.

В Киеве сегодня также без осадков, температура днем будет держаться в пределах +15°C... +17°C, ночью от +7°C до +9°C.