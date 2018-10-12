Политика Семьям военных дадут одноразовую помощь даже если те погибли уже после увольнения

2018-10-12 14:51 237

Завтра, 13 октября вступает в силу Закон № 2522-VIII об усилении социальной защиты военнослужащих. Документ уже опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Так, одноразовая выплата предусмотрена только в случае гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей или вследствие заболевания, связанного с выполнением обязанностей на службе.

Закон расширяет круг случаев, в которых выплачивают такую социальную помощь.

Деньги выплачиваются в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения, если речь идет о следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая из-за выполнения служебных обязанностей. Кроме того, соцпомощь назначается и срочникам.

На денежную выплату может рассчитывать военнослужащий, который частично утратил трудоспособность в течение трех месяцев после увольнения со службы (если это произошло в связи с выполнением служебных обязанностей).

Если военнослужащий заболел во время службы и частично утратил трудоспособность без установления инвалидности, ему также выплатят одноразовую денежную помощь.

Деньги должны выплатить, если военнообязанный или резервист частично утратил трудоспособность без установления инвалидности в течение 3 месяцев после завершения военных сборов или выполнения обязанностей в качестве резервиста.