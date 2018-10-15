Украина КАРТА Осенняя погода: днем будет тепло и солнечно, ночью похолодает до +3°C

2018-10-15 11:12 69

Сегодняшний выходной день в Украине можно провести на природе. По данным синоптиков, днем будет тепло и солнечно.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, температура местами поднимется до +22°C...+25°C.

На западе страны в понедельник столбик термометра поднимется до +22°C.

Теплее всего будет на Закарпатье - тут температура составит +25°C. В остальных регионах Украины термометры покажут - от +18°C до +21°C,будет солнечно и безветренно.

Ночью холоднее всего будет на западе, севере, востоке и в центре - от +2°C до +6°C, а теплее всего - на юге. Там воздух прогреется до +10°C.

В столице сегодня также будет солнечно, днем воздух прогреется до +20°C, однако ночью температура упадет до +3°C.