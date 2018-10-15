Украина Какой будет погода в Украине всю следующую неделю

2018-10-15 19:30 258

На понедельник, 15 октября, синоптики обещают в Украине теплую погоду с небольшой облачностью, без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. "Небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов; днем 17-22 градуса, на Закарпатье 23-25 градусов, - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник предусматривается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 3-5 градусов тепла, днем 18-20 градусов. По области ночью 0-5 градусов тепла, днем 17-22 градуса. 16-17 октября характер погоды в Украине существенных не изменится, только ночью в северных областях кое-где возможны заморозки.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, в северных областях местами 0-2 градуса мороза, на побережье морей 7-12 градусов тепла; днем 16-21 градус, на Закарпатье и юге страны до 24 градусов.

В Киеве и области ожидается ночью 1-6 градусов тепла, местами 0-2 градуса мороза; днем 16-21 градус тепла. 18-19 октября в Украине сухо. Температура ночью 2-8 градусов тепла, на побережье морей до 11 градусов; днем 15-20 градусов, на юге страны и в Закарпатье до 22 градуса.

Сухие и теплые дни 18-19 октября будут и в столице и регионе - температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов.