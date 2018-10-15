На арсенале возле Ични происходит 1-2 взрыва в час

На территории 6 арсенала Минобороны возле Ични наблюдаются незначительные единичные взрывы.
Об этом сообщил на брифинге в воскресенье представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, интенсивность отдельных взрывов на технической территории арсенала по сравнению с прошлыми сутками существенно уменьшилась.
"С 6:00 утра до 12:00 часов наблюдаются незначительные единичные взрывы в очагах тления с периодичностью 1-2 взрыва в час", - сказал Гуцуляк.
При этом ночью, по его словам, интенсивность взрывов на технической территории уменьшилась более чем 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток.
"В некоторые часы не было зафиксировано ни одного взрыва", - добавил представитель Минобороны.
Взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались в ночь на 9 октября, в течение суток с 16-киломтеровои зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.
ГСЧС в Черниговской области сообщало, что на арсенале вблизи Ичне хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов, однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.
Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.