Политика В Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов

2018-10-15 21:00 84

 

В оккупированном Крыму в рамках военных учений подняты по тревоге дивизионы береговых ракетных комплексов (БПК) "Бастион" и "Бал.

В аннексированном Крыму в рамках военных учений подняты по тревоге дивизионы береговых ракетных комплексов (БПК) "Бастион" и "Бал", а также БПК "Утес" Черноморского флота РФ. Как сообщает ТАСС, в учениях, которые пройдут на оккупированном полуострове, примут участие около 600 военнослужащих. "Военнослужащие отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота подняты по учебной тревоге для участия в зачетном тактическом учении", - сказал спикер Черноморского флота Алексей Рулев. Боевые расчеты развернут комплексы, подготовят их к стрельбе и смене огневых позиций. Учения продлятся до конца текущей недели.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащается сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен поражать цели на расстоянии до 600 км.

Комплекс "Бал" вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35. Комплекс способен ликвидировать наземные и надводные цели на расстоянии около 130 км. Х-35 способна уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн.

 

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