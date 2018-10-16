Политика Порошенко: В Кремле с нетерпением ждали захваты храмов в Украине

2018-10-16 16:30 276

Позавчера, 14 октября, власти России ожидали провокаций в Украине на почве процесса предоставления УПЦ автокефалии.

Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на встрече с экзархами Вселенского патриархата.

«С таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, что где-то там будут какие-то драки, они даже подготовили своих титушек, которые должны были исполнять эти роли», — сказал он.

Порошенко напомнил, что вчера «с очевидной подачи Кремля полностью от него зависимое церковное начальство» заявило о разрыве еврхастического общения с Константинопольской матерью-церковью. По его словам, такая реакция духовной и светской власти РФ только подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Президент уточнил: точно так же, как Россия противопоставила себя всему миру в вопросах агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма, позиции по Абзахии, Осетии и Приднестровью, «точно так же сейчас, к сожалению, российская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием».

«Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны были быть готовы к этому процессу», — сказал он.

Экзарх отметил, что в Украину они вернулись для продолжения работы над последним этапом, «который доведет нас до объединительного собора, а тогда и к вручению новому предстоятелю окончательного документа — томоса о независимости, автокефалию украинской православной церкви».

12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.