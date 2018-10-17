Политика Геращенко пояснила, почему никак не удается договориться на Минских переговорах

2018-10-18 08:09 294

Первый замспикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила в Facebook, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске нет никакого прогресса в вопросе освобождения заложников.

"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и МинВОТ, - освобождение заложников.

Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию", - написала Геращенко.

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По ее словам, украинская сторона в очередной раз подняла вопрос подростков, незаконно задержанных сепаратистами в неподконтрольном Донецке в январе 2016 года.

"Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей... до декабря 2016 года, в то же время сейчас дали им тюремные сроки... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ более жесткой позиции в отношении детей и подростков", - написала она.

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