Политика Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко

2018-10-08 15:16 513

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с бывшим президентом Виктором Ющенко.

Как сообщило государственное информагентство БЕЛТА, говорили о выходе Украины из СНГ, событиях на Донбассе, контрабанде оружия через границу.

"Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило", – сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ни в коем случае не хочет вмешиваться в события в Украине: "Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, – мы об этом поговорим – влияние событий в Украине на нас очень велико".

НА МИНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ КУЧМУ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ СОВЕТНИК ПОРОШЕНКО 

Между тем, есть мнение, что встреча эта совсем не случайна. Ее реальным мотивом была подготовка преемника другого экс-президента Леонида Кучмы на посту главного переговорщика в Минске.

В качестве аргумента в пользу Ющенко называют то, что другой член ТКГ Ирина Геращенко ранее была его помощницей и ближайшей соратницей. Они хорошо знакомы уже много лет и наверняка вопрос "сработаются ли?" даже не возникнет.

Гораздо более проблемным моментом может стать то, что Ющенко считается самым антироссийским президентом в истории Независимой Украины. Разумеется, вести переговоры он будет только на украинском языке и только с позиции бескомпромиссного признания своей правоты.

Напомним, ранее Кучма (подписавший в 2014-м году минские протоколы) под предлогом усталости, стресса и критического возраста вышел из трехсторонней контактной группы. Официально сообщалось, что замену ему найдут в течение двух-трех недель.

 

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