Политика Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко

2018-10-08 15:16 513

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с бывшим президентом Виктором Ющенко.

Как сообщило государственное информагентство БЕЛТА, говорили о выходе Украины из СНГ, событиях на Донбассе, контрабанде оружия через границу.

"Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило", – сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ни в коем случае не хочет вмешиваться в события в Украине: "Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, – мы об этом поговорим – влияние событий в Украине на нас очень велико".

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Между тем, есть мнение, что встреча эта совсем не случайна. Ее реальным мотивом была подготовка преемника другого экс-президента Леонида Кучмы на посту главного переговорщика в Минске.

В качестве аргумента в пользу Ющенко называют то, что другой член ТКГ Ирина Геращенко ранее была его помощницей и ближайшей соратницей. Они хорошо знакомы уже много лет и наверняка вопрос "сработаются ли?" даже не возникнет.

Гораздо более проблемным моментом может стать то, что Ющенко считается самым антироссийским президентом в истории Независимой Украины. Разумеется, вести переговоры он будет только на украинском языке и только с позиции бескомпромиссного признания своей правоты.

Напомним, ранее Кучма (подписавший в 2014-м году минские протоколы) под предлогом усталости, стресса и критического возраста вышел из трехсторонней контактной группы. Официально сообщалось, что замену ему найдут в течение двух-трех недель.