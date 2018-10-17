Мир Бойня в Керчи: стрелок оставил послание для бросившей его девушки

2018-10-17 20:00 2697

 

В Керчи аннексированного Крыма 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в Политехническом колледже из-за неудачи в любви.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Перед тем, как атаковать учебное заведение, парень оставил послание своей возлюбленной в соцсети. Он признался девушке в любви, опубликовав в сети ее фото", - говорится в сообщении.

По некоторым данным, Росляков встречался с девушкой около 5 месяцев, однако она бросила его. После чего, по неподтвержденной информации, парень искал девушку, чтоб расправиться с ней.

Сообщается, что родители 18-летнего подозреваемого давно развелись. Студент в последнее время проживал в Керчи со своей матерью. Поступок своего сына женщина объяснить не смогла.

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