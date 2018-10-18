Мир фото Как выглядит керченский колледж после стрельбы

2018-10-18 17:10 93

 

Появились фото политехнического колледжа в Керчи после нападения 17 октября, когда студент Владислав Росляков устроил там стрельбу и взрыв. В результате атаки погиб 21 человек.

Об этом сообщает "Дождь".

Судя по фото, на первом и втором этажах произошли наиболее крупные повреждения здания. В одном из классов уже демонтировали пластиковые окна, пришедшие в негодность после стрельбы.

Серьезный ремонт потребуется везде: в фойе отсутствуют стекла, повалены вазоны. На полу, стенах - следы крови.

Напомним, что, произведя около 20 выстрелов, Владислав Росляков застрелился в помещении библиотеки. Около тела было обнаружено ружье и документы на него.

 

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