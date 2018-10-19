Мир Российские следователи уже назначили виновных в крушении ракеты "Союз-ФГ"

2018-10-19 14:45 114

Комиссия "Роскосмоса" и следователи установили предполагаемых виновных в повреждении датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло стать причиной аварии 11 октября.

В ближайшие дни будет представлен доклад о причинах аварии.

Как сообщил источник на Байконуре, фамилии сборщиков, причастных к инциденту, были указаны в журналах, изъятых следствием. В этих журналах содержатся данные обо всех операциях, которые производились с ракетой с момента прибытия на космодром.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — заявили чиновники, имеющие отношение к расследованию.

Ранее эксперты, участвующие в расследовании, заявляли, что авария произошла из-за ошибки при креплении боковых блоков ко второй ступени ракеты-носителя с помощью подъемного крана. Из-за аварии были временно приостановлены пуски российских "Союзов" к Международной космической станции.