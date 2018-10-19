Политика Что изменилось на админгранице в оккупированным Крымом после теракта в Керчи

2018-10-19 15:14 57

После теракта, который произошел в Керчи 17 октября, провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано.

"Сразу после того, как стало известно, что произошло в Керчи было принято решение об усилении охраны админграницы с временно оккупированным Крымом, в первую очередь это было связано с тем, что была высокая вероятность того, что РФ попытается переложить ответственность на воображаемых украинских диверсантов… На данный момент мероприятия продолжаются. К счастью, за этот период провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано", - сообщил в эфире "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Также в ГПСУ отметили, что ведомство продолжает отслеживать то, что происходит на оккупированном полуострове.

Также пограничники говорят, что на данный момент градус напряжения еще не снят, еще есть возможность использования этой информации российскими СМИ, спецслужбами для каких-то провокационных действий.

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Поэтому несколько дней усиленный режим на админгранице будет продолжаться.

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