Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украине в ближайшие дни похолодает и начнутся дожди

2018-10-22 10:13 312

Сегодня, 22 октября, в северных и некоторых восточных областях ожидается небольшой дождь. В остальных областях – переменная облачность, без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на востоке Украины дневная температура от +13°C до +17°C.

В центре и на севере страны температура днем достигнет +14°C, ночью опустится до +4°C. На юге традиционно теплее: там столбик термометра покажет +17°C днем.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, температура от +10°C до +12°C. Ночью значительно похолодает - термометры покажут +2°C...+4°C.

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